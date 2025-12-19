Corso Garibaldi in festa | come cambia il traffico

Domani, in occasione dell’evento ‘Il Corso in festa’, Corso Garibaldi si anima con iniziative speciali, portando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. Per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti, sono previste alcune modifiche alla viabilità che interesseranno il traffico e i mezzi di trasporto nella zona. Ecco tutto quello che bisogna sapere per muoversi con facilità e partecipare senza inconvenienti.

Domani, in occasione dell'iniziativa 'Il Corso in festa', in corso Garibaldi, sono previste alcune modifiche alla viabilità. In primis, l'interruzione della circolazione stradale di tutte le categorie di veicoli in corso Garibaldi, da via San Pietro Martire a piazza Roversi; in piazza Roversi, via del Cristo esclusa; in via Ariosto sino a viale Monte Grappa escluso. In direzione ovest, ci sarà invece l'obbligo di svolta a sinistra su via Ferrari in Largo degli Alpini. Da fissare il divieto di sosta permanente con rimozione dalle ore 1 alle ore 24 in: corso Garibaldi, da via San Pietro Martire a piazza Roversi; piazza Roversi, via del Cristo esclusa; via Ariosto sino a viale Monte Grappa escluso.

