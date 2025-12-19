Corriere dello Sport – il Milan accelera per Fullkrug

2025-12-18 08:57:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – La decisione è stata presa: oggi Santiago Gimenez si sottoporrà ad intervento chirurgico per eliminare il problema alla caviglia. Un’operazione di pulizia ossea che non andrà ad intaccare cartilagine o legamenti, e questo ridurrà sicuramente i tempi di recupero. L’attaccante messicano del Milan rimarrà fuori per circa due mesi, proverà a rientrare a metà febbraio per rimettersi a posto in vista del Mondiale. I rossoneri hanno tentato prima la terapia conservativa, e per qualche settimana ha funzionato, ma negli ultimi giorni Gimenez avvertiva nuovamente dolore durante le corse a Milanello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

