Corriere dello Sport | Hojlund il Napoli ha il suo faro

Il volto della semifinale di Supercoppa italiana è Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli si sta affermando come punto di riferimento della squadra, illuminando il campo con la sua energia e determinazione. Il suo contributo sta portando nuova linfa al club partenopeo, rendendolo protagonista di un momento decisivo della stagione. Un nome che ormai risuona con forza nel cuore dei tifosi azzurri.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: "Hojlund, il Napoli ha il suo faro" "> Il volto della semifinale di Supercoppa italiana è quello di Rasmus Hojlund. Non solo per il gol che chiude i conti, ma per la lettura totale della partita: riferimento costante, perno offensivo, terminale e punto di appoggio. A Riyadh, contro un Milan fragile e spesso costretto a rinculare, il Napoli ritrova compattezza e profondità affidandosi al fisico e all'intelligenza calcistica del danese. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte cresce attorno al suo numero nove, arrivato a quota sette reti in maglia azzurra.

Pagelle Napoli-Milan Supercoppa: Hojlund indomabile (8), De Winter diabolico (4), Nkunku nel tunnel (4,5) - Tutti voti positivi per gli azzurri, col danese e Neres che si distinguono. corriere.it

Corriere dello Sport: “Hojlund, la notte perfetta: doppietta alla Juve e Napoli in festa” - È arrivata contro l’avversario più simbolico, la Juventus, nel palcoscenico più caldo, il Maradona: una doppietta che – come sottolinea Fabio Tara ... napolipiu.com

