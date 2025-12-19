Correnti e spifferi di Forza Italia

Nel variegato universo politico italiano, anche Forza Italia si scopre attraversata da nuove correnti. Un fenomeno che aggiunge ulteriore pepe a un panorama già ricco di sorprese e colpi di scena. La politica si evolve, e con essa anche i suoi protagonisti, pronti a ridefinire alleanze e strategie in un gioco sempre più complesso e imprevedibile.

Firenze, 19 dicembre 2025 – Viviamo davvero nel più divertente fra i possibili mondi politici: adesso sono spuntate pure le correnti in Forza Italia. A dare la stura forse sono state le parole di Piersilvio Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi, su Antonio Tajani, il cui senso è stato pressoché questo: "Grazie caro Antonio per esserti preso cura di Forza Italia, ma ora c'è bisogno di qualcuno di più giovane ed energico". Ps: Le Pecore Elettriche si prendono una piccola pausa e tornano in onda lunedì 29 dicembre.

