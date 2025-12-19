Correa si appresta a cambiare di nuovo squadra | ecco dove potrebbe giocare

Joaquin Correa, volto noto ai tifosi dell’Inter, si prepara a un nuovo cambio di squadra. Dopo le esperienze recenti, l’attaccante argentino è in procinto di intraprendere una nuova avventura, lasciando alle spalle il passato nerazzurro. Le voci di mercato si intensificano, alimentando l’attesa e la curiosità sui prossimi passi di un giocatore che ha saputo sempre sorprendere.

Joaquin Correa, vecchia conoscenza interista, è pronto a cambiare di nuovo casacca. Ecco dove potrebbe giocare l'attaccante argentino. Il futuro di Joaquín Correa, l'attaccante argentino noto per la sua tecnica raffinata ma spesso discontinuo, potrebbe presto cambiare direzione. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Bolavip, il Botafogo starebbe valutando la cessione in prestito del calciatore al San Paolo. L'operazione si inserirebbe in uno scambio che porterebbe al club di Rio il difensore Nahuel Ferraresi, solido centrale venezuelano dalla spiccata fisicità. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA L'avventura in Brasile dell'ex fantasista dei nerazzurri, arrivato a parametro zero dalla Beneamata lo scorso giugno, non ha finora rispettato le attese: lo score parla di soli due gol in 25 apparizioni.

