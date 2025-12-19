Corradini la condizione ora è al top | Sono pronto ad aiutare l’Ascoli

Corradini si mostra in ottima forma, pronto a offrire il suo contributo all’Ascoli. Con la sua energia e determinazione, rappresenta una risorsa fondamentale per il centrocampo. La squadra ha ormai scoperto il vero valore del giocatore, che si conferma come una pedina affidabile e determinante. Un punto di forza su cui l’Ascoli può contare per affrontare al meglio le sfide future.

© Sport.quotidiano.net - Corradini, la condizione ora è al top: "Sono pronto ad aiutare l’Ascoli" Una forza in più sulla quale contare a centrocampo. L’ Ascoli adesso ha imparato a conoscere il vero Giovanni Corradini. Il 23enne originario di Orvieto ora può davvero diventare uno degli elementi in più della formazione di Tomei. Arrivato a fine agosto negli ultimi giorni di mercato, il mediano ha impiegato un po’ per trovare la condizione ideale. Anche a causa di qualche fastidio. L’intesa con il compagno di reparto Damiani si è già dimostrata ottima ed ora il giocatore vuole tornare a convincere. "La serie C è un campionato difficile – commenta Corradini –, nessuna partita è scontata. Ci possono essere passi falsi, pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: L’Ascoli cerca aiuto dalla panchina. Così i cambi ora possono aiutare Leggi anche: Atalanta, Scamacca è pronto: ora serve la fiducia di Palladino per tornare al top Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La condizione non va sottovalutata, le parole degli esperti #intestino #FECI - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.