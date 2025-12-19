Corona vs Signorini chi rischia cosa? Le possibili mosse e perché può diventare tutto top secret

Lo scontro tra Corona e Signorini si fa sempre più acceso, con sospetti e ipotesi che circolano sui loro possibili rischi e mosse. Tra pezzi di chat e accuse di sistemi occulti, il mistero si infittisce, lasciando tutto nel vortice del “top secret”. Una vicenda che scuote il mondo del gossip, alimentando dubbi su strategie e verità nascoste dietro le quinte del Grande Fratello Vip.

Pezzi di presunte chat pubblicati per dire che quello di Alfonso Signorini è un "sistema" per ottenere intimità o sesso da aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip. Questo il teorema costruito da Fabrizio Corona nell'ultimo episodio del suo Falsissimo, intitolato "Il prezzo del successo". Di certo c'è il danno d'immagine per Signorini. "È tutto in mano ai miei avvocati", è la sola dichiarazione rilasciata dal conduttore televisivo. L'altro ribatte sui social: "Ti serve un penalista". A questo punto le domande sono ancora tutte valide: cosa rischia Signorini? Avrebbe commesso dei reati? E Corona? Ma la cosa potrebbero anche sistemarla tra loro, ragiona l'avvocato Simone Aliprandi, che si occupa di dati personali e diritto della proprietà intellettuale.

