La star de I Goonies e Stand By Me ha accusato l'ex collega e amico di molestie e la madre del compianto attore ha prontamente risposto. Nel nuovo documentario dal titolo Corey Feldman vs The World, la star de I Goonies ha sostenuto delle gravi accuse nei confronti di Corey Haim, accusandolo di averlo molestato durante la realizzazione del film Ragazzi perduti, del 1987. Entrambi furono delle baby star degli anni '80 anche grazie al blockbuster hollywoodiano che girarono insieme, prima di lavorare fianco a fianco anche a Licenza di guida e Un piccolo sogno. Corey Haim è scomparso nel 2010 all'età di 38 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Corey Feldman accusa Corey Haim: "Mi molestò sul set di Ragazzi perduti"

