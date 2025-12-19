Coppia muore intrappolata in una sauna a Tokyo durante un incendio | la maniglia della porta era difettosa
Una tragica fatalità a Tokyo: una giovane coppia ha perso la vita intrappolata in una sauna a causa di un incendio. La maniglia difettosa e il pulsante di emergenza non funzionanti hanno impedito loro di uscire in tempo, evidenziando gravi carenze di sicurezza. Un incidente che solleva importanti riflessioni sulla tutela degli ambienti pubblici e sulla prevenzione delle emergenze.
Una giovane coppia è morta intrappolata in una sauna a Tokyo durante un incendio: maniglia rotta e pulsante di emergenza difettoso hanno impedito di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
