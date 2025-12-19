Coppa Italia C1 sarà Forlì–Gatteo in semifinale | la città si prepara a un weekend di Final four
Forlì si appresta a vivere un weekend di grande calcio con le Final Four di Coppa Italia di Serie C1, ospitate nella città. Dopo il sorteggio delle semifinali, la sfida tra Forlì e Gatteo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e competizione, attirando appassionati da tutta la regione. Un evento da non perdere che promette spettacolo e adrenalina nel cuore dell’Emilia-Romagna.
Nel pomeriggio di ieri, giovedì, la Lega nazionale dilettanti Emilia-Romagna ha effettuato i sorteggi delle semifinali delle Final Four di Coppa Italia di Serie C1, in programma in sede unica a Forlì nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026. La manifestazione si svolgerà alla palestra Luigi Marabini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Calcio a 5, Forlì ospita le final four di Coppa Italia serie C1: "Trasformiamo l'evento in un momento di festa per la città"
Leggi anche: Impresa biancorossa: Forlì Calcio a 5 ribalta la partita e vola alle Final Four di Coppa Italia
Calcio a 5, ufficializzati i gironi di Coppa Italia C1 - Ufficializzati i gironi della Coppa Italia di Serie C1, categoria che vede 4 reggiane ai nastri di partenza. ilrestodelcarlino.it
Ecco il resoconto della seconda tappa di Coppa Italia che si è svolta lo scorso weekend a Torino. Grazie AltaReziaNews e grazie Lele! - facebook.com facebook
COPPA ITALIA FEMMINILE DI SITTING VOLLEY Cedacri GiocoParma e Dream Volley Pisa si contenderanno il trofeo tricolore La news completa: federvolley.it/node/132361 La gallery: federvolley.it/sitting-volley… #SVTricolore | #SittingVolley x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.