Coppa Italia C1 sarà Forlì–Gatteo in semifinale | la città si prepara a un weekend di Final four

Forlì si appresta a vivere un weekend di grande calcio con le Final Four di Coppa Italia di Serie C1, ospitate nella città. Dopo il sorteggio delle semifinali, la sfida tra Forlì e Gatteo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e competizione, attirando appassionati da tutta la regione. Un evento da non perdere che promette spettacolo e adrenalina nel cuore dell’Emilia-Romagna.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì, la Lega nazionale dilettanti Emilia-Romagna ha effettuato i sorteggi delle semifinali delle Final Four di Coppa Italia di Serie C1, in programma in sede unica a Forlì nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026. La manifestazione si svolgerà alla palestra Luigi Marabini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

