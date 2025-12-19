Coppa Italia C1 sarà Forlì–Gatteo in semifinale | la città si prepara a un weekend di Final four

Forlì si appresta a vivere un weekend di grande calcio con le Final Four di Coppa Italia di Serie C1, ospitate nella città. Dopo il sorteggio delle semifinali, la sfida tra Forlì e Gatteo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e competizione, attirando appassionati da tutta la regione. Un evento da non perdere che promette spettacolo e adrenalina nel cuore dell’Emilia-Romagna.

