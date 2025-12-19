Coppa del Mondo Sofia Goggia | Una buona prova in cronometro senza forzare

Sofia Goggia torna protagonista in Val d’Isere, dimostrando grande sintonia con la pista. Nella prima prova cronometrata, l’azzurra ha siglato il miglior tempo, confermando un rendimento positivo senza forzare troppo. La sua performance apre con ottimi segnali in vista delle sfide future, sottolineando la sua determinazione e il suo talento in un contesto di grande pressione e attesa.

Val d’Isere – L’intesa con la pista in Val d’Isere è forte per Sofia Goggia. L’Azzurra ha piazzato il miglior tempo in cronometro (prime delle due prove in programma), nella giornata di ieri, in Coppa del Mondo. In vista della discesa libera del 20 dicembre, la Goggia ha fermato il tempo in 1’41?77 e ha fatto la differenza, e principalmente, nel tratto centrale del tracciato della pista francese. Alle sue spalle si sono posizionate le tre statunitensi: Breezy Johnson, seconda a 0?66 e Jacqueline Wiles (+0?71) terza, con Lindsey Vonn (+0?82). “Il primo allenamento serve per studiare la situazione; credo di aver disputato una buona prova, senza forzare minimamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a St. Moritz: Sofia Goggia il faro, c’è una novità

Leggi anche: Coppa del Mondo, due discese e un superG: è il momento di Sofia Goggia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Coppa del Mondo, Sofia Goggia terza anche nel super-G di St. Moritz: “Risultati che mi danno fiducia”; Sofia Goggia terza a St. Moritz in discesa libera · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi; Goggia davanti a tutte nella 1a prova della Dh di Val d’Isere, le statunitensi inseguono. Sofia: “Una buona prova, senza forzare”; Infinta Vonn: sua la discesa St. Mortiz. Goggia 4^.

Sofia Goggia svetta in prova in Val d’Isere: “Non ho forzato minimamente, studiata la situazione” - Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera di Val d'Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci ... oasport.it