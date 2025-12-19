Coppa del Mondo in Val Gardena Paris | Ho fatto una buona discesa Bello ritrovarsi al traguardo

Dominik Paris conquista un prestigioso podio nella discesa libera in Val Gardena, consolidando la sua ottima forma di stagione. Dopo il terzo posto nella cronometro, l’azzurro ha dimostrato tutta la sua grinta sulla pista italiana, sottolineando l’importanza di questa tappa di Coppa del Mondo. La soddisfazione al traguardo e il sorriso di Paris sono la testimonianza del suo impegno e della sua passione per lo sci alpino.

Val Gardena – E’ una super tappa di Coppa del Mondo, in Val Gardena, per Dominik Paris. L’Azzurro, a seguito del terzo posto avuto nella cronometro (leggi qui), ha piazzato il podio in discesa libera (recupero della prova non disputata a Beaver Creek). E’ ancora il terzo posto il risultato ottenuto dell’atleta tricolore, che ha iniziato un’ottima competizione personale. Sulla pista di Saslong, ha avuto in crono solo 19 centesimi in più, rispetto ad Odermatt (1’24?48), primo arrivato in gara. Secondo è stato Franjo Von Allmen a +0.15. “Direi che è un buon riscaldamento per le gare di sabato e domenica – sono state le parole del campione azzurro, come riporta fisi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Val Gardena 2025: orari, tv, streaming. In programma 2 discesa e 1 superG sulla Saslong

Leggi anche: Dominik Paris terzo nella discesa di Cdm in Val Gardena: vince Odermatt

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, in Val Gardena discesa e super G: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Coppa del mondo sci, discesa Val Gardena: Dominik Paris 3° nella prima prova; Discesa Val Gardena: vince Odermatt, primo podio stagionale per Paris, grande Italia sulla Saslong; Sci alpino: Odermatt imperiale conquista la discesa di Val Gardena, Paris è terzo - La discesa di Dominik Paris.

Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streaming - La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. oasport.it