Coppa del Mondo il SuperG della Val Gardena in diretta | Zabystran n 29 passa in testa su Odermatt e Franzoni

Inizia oggi una emozionante quattro giorni di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima tappa è il SuperG in Val Gardena, con Zabystran che conquista la testa, superando Odermatt e Franzoni. La competizione promette spettacolo e adrenalina, tenendo con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo.

© Xml2.corriere.it - Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Zabystran (n. 29) passa in testa su Odermatt e Franzoni Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia.

Coppa del mondo di sci, SuperG maschile in Val Gardena: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile in Val Gardena: risultato in diretta live ... sport.sky.it

Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streaming - La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. oasport.it

Dominik PARIS ha conquistato il primo podio della stagione in Coppa del Mondo attestandosi al terzo posto nella discesa libera con partenza ribassata andata in scena in Val Gardena. Il veterano azzurro, come sempre devastante nell’ultimo settore, si è arres - facebook.com facebook

