Coppa del Mondo il SuperG della Val Gardena in diretta | Zabystran n 29 passa in testa su Odermatt e Franzoni

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia oggi una emozionante quattro giorni di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima tappa è il SuperG in Val Gardena, con Zabystran che conquista la testa, superando Odermatt e Franzoni. La competizione promette spettacolo e adrenalina, tenendo con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo.

Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

