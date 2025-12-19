Quattro giorni intensi di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia, con il SuperG in scena oggi alle 11. Odermatt guida la classifica, mentre Franzoni si avvicina a soli 15 centesimi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che promette emozioni e spettacolo sulla neve italiana.

© Xml2.corriere.it - Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda, Franzoni gli arriva a soli 15 centesimi

Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda, Casse secondo e Paris quarto

Leggi anche: Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda davanti a Rogentin, 5° Casse, 8° Paris

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sci alpino: Odermatt imperiale conquista la discesa di Val Gardena, Paris è terzo - La discesa di Dominik Paris; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, in Val Gardena discesa e super G: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza; Discesa Val Gardena: vince Odermatt, primo podio stagionale per Paris, grande Italia sulla Saslong.

Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda davanti a Rogentin, 5° Casse, 8° Paris - Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. corriere.it