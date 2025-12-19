Coppa del Mondo il SuperG della Val Gardena in diretta | Odermatt comanda Franzoni gli arriva a soli 15 centesimi
Quattro giorni intensi di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia, con il SuperG in scena oggi alle 11. Odermatt guida la classifica, mentre Franzoni si avvicina a soli 15 centesimi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che promette emozioni e spettacolo sulla neve italiana.
Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dominik PARIS ha conquistato il primo podio della stagione in Coppa del Mondo attestandosi al terzo posto nella discesa libera con partenza ribassata andata in scena in Val Gardena. Il veterano azzurro, come sempre devastante nell’ultimo settore, si è arres - facebook.com facebook
