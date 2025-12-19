Coppa del Mondo il SuperG della Val Gardena in diretta | Odermatt comanda davanti a Rogentin 5° Casse 8° Paris

Oggi inizia una emozionante serie di competizioni di sci alpino tra Val Gardena e Alta Badia, con il SuperG in programma alle 11. La gara promette spettacolo con i migliori specialisti pronti a dare il massimo, tra cui Odermatt, in testa alla classifica, e altri talenti italiani e internazionali che si sfideranno su piste mozzafiato. Un evento imperdibile per gli appassionati di sci e sport invernali.

© Xml2.corriere.it - Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda davanti a Rogentin, 5° Casse, 8° Paris Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it Leggi anche: Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda, Casse secondo e Paris quarto Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt vola in testa, Paris spera nel podio, benissimo Casse Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sci alpino: Odermatt imperiale conquista la discesa di Val Gardena, Paris è terzo - La discesa di Dominik Paris; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, in Val Gardena discesa e super G: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza; Discesa Val Gardena: vince Odermatt, primo podio stagionale per Paris, grande Italia sulla Saslong. Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streaming - La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. oasport.it

Coppa del mondo di sci, SuperG maschile in Val Gardena: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile in Val Gardena: risultato in diretta live ... sport.sky.it

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA/ Video streaming Rai 2: via alla gara! (CdM sci, oggi 19 dicembre 2025) - G Val Gardena streaming video Rai 2: gli uomini di Coppa del Mondo sono ancora sulla Saslong, oggi venerdì 19 dicembre. ilsussidiario.net

Dominik PARIS ha conquistato il primo podio della stagione in Coppa del Mondo attestandosi al terzo posto nella discesa libera con partenza ribassata andata in scena in Val Gardena. Il veterano azzurro, come sempre devastante nell’ultimo settore, si è arres - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.