Coppa del Mondo il SuperG della Val Gardena in diretta | Odermatt comanda davanti a Rogentin 5° Casse 8° Paris

Oggi inizia una emozionante serie di competizioni di sci alpino tra Val Gardena e Alta Badia, con il SuperG in programma alle 11. La gara promette spettacolo con i migliori specialisti pronti a dare il massimo, tra cui Odermatt, in testa alla classifica, e altri talenti italiani e internazionali che si sfideranno su piste mozzafiato. Un evento imperdibile per gli appassionati di sci e sport invernali.

Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

