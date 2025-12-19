Coppa del Mondo il SuperG della Val Gardena in diretta | Odermatt comanda Casse secondo e Paris quarto

Oggi prende il via una emozionante settimana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La Coppa del Mondo si accende con il SuperG in Val Gardena, dove Odermatt guida la gara, seguito da Casse e Paris. Quattro giorni di adrenalina e talento, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo sulla neve italiana. La sfida è aperta: chi salirà sul podio?

Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. La prima gara è il superG in Val Gardena (ore 11.45), sabato altra gara sulla stessa pista. Poi l'Alta Badia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

