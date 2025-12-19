La Coppa del Mondo di sci 2025 si apre con emozioni sulla Saslong: Giovanni Franzoni conquista il suo primo podio in Super G, dimostrando talento e determinazione. La gara, caratterizzata da sorprese e grandi prestazioni, vede il giovane italiano salire sul podio in un contesto di grande livello, mentre Jan Zabystran sorprende tutti vincendo davanti a campioni affermati. Un inizio entusiasmante per la stagione che promette ancora grandi emozioni.

© Lapresse.it - Coppa del mondo di sci 2025, Franzoni 3° nel Super G in Val Gardena

Italsci maschile ancora protagonista sulla Saslong. Il Super G di Coppa del mondo della Val Gardena saluta il primo podio della carriera di Giovanni Franzoni, eccellente terzo nella seconda gara gardenese nel giorno del primo successo per il ceco Jan Zabystran che – sceso con il pettorale 29 – sorprende tutti e si prende la vittoria in 1’24?86 davanti a Marco Odermatt, secondo a 0?22. Una volta tagliato il traguardo l’azzurro non riesce a contenere la sua gioia e alza immediatamente sguardo e dita al cielo, a ricordare Matteo Franzoso, venuto a mancare durante la trasferta sudamericana estiva, in Cile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

