Convocati Roma per la Juve, il tecnico rinuncia al bomber ucraino e agli africani ma conferma il tridente leggero: le decisioni per la sfida di Torino. L’attesa è finita e le scelte sono state fatte: la Roma si appresta a partire alla volta di Torino per il big match dell’Allianz Stadium con una lista di giocatori che conferma alcune pesanti defezioni. Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco ufficiale dei calciatori che prenderanno parte alla spedizione contro i bianconeri, dovendo fare i conti con un’infermeria e impegni internazionali che riducono le rotazioni. La notizia più pesante riguarda l’assenza di Artem Dovbyk: il centravanti ucraino, che anche oggi si è allenato a parte, non ha recuperato e salta la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Convocati Roma per la Juve: la scelta definitiva su Dovbyk, due assenze per Gasperini. La lista completa per il match dello Stadium

