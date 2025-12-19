Convergenza tra agri-business e contadini su opposte visioni

Il recente accordo tra Ue e Mercosur ha suscitato forti reazioni nel mondo agricolo, evidenziando un contrasto profondo tra le prospettive degli agri-business e dei contadini. Mentre alcuni vedono opportunità di mercato, altri temono danni irreversibili al settore primario. Questa divergenza di vedute mette in luce le tensioni tra interessi economici e sostenibilità, aprendo un dibattito cruciale sulle future traiettorie dell’agricoltura europea.

© Cms.ilmanifesto.it - Convergenza tra agri-business e contadini, su opposte visioni L’accordo tra Ue e Mercosur non piace a nessuno nel mondo agricolo, perché rischia di danneggiare in modo irreversibile il settore primario: il punto di vista dei contadini, però, non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Leggi anche: Inter Milan, duello tra visioni opposte: esperienza Allegri contro ambizione Chivu Leggi anche: Armi a Kiev, scontro ai vertici: Salvini e Crosetto, due visioni opposte sull’Ucraina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Convergenza tra agri-business e contadini, su opposte visioni. Sostenibilità in azione: tutela del mare e pesca responsabile Con il mese di novembre si è concluso il fermo pesca obbligatorio disposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la tutela del nasello. La misura, introdotta c - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.