Controlli straordinari in paese | tra i fermati ci sono ladri e chi usa cocaina

Nella notte di mercoledì 17 dicembre, San Zeno Naviglio ha visto un'importante operazione di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine, finalizzata a garantire la sicurezza e prevenire il crimine. Con il supporto della Polizia Locale, i Carabinieri hanno fermato diversi soggetti, tra cui ladri e persone con problemi di droga, rafforzando la tutela del territorio in vista delle festività.

