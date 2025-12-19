Controlli straordinari in paese | tra i fermati ci sono ladri e chi usa cocaina
Nella notte di mercoledì 17 dicembre, San Zeno Naviglio ha visto un'importante operazione di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine, finalizzata a garantire la sicurezza e prevenire il crimine. Con il supporto della Polizia Locale, i Carabinieri hanno fermato diversi soggetti, tra cui ladri e persone con problemi di droga, rafforzando la tutela del territorio in vista delle festività.
Notte di controlli straordinari a San Zeno Naviglio, quella di mercoledì 17 dicembre: i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno intensificato l'attività sul territorio con il supporto della Polizia Locale, per prevenire furti e garantire la sicurezza stradale, anche in vista delle festività. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Weekend di controlli straordinari a Brescia: fermati in 351, trovati coltelli e droga
Leggi anche: Furto Louvre, chi sono i due ladri fermati: il blitz in aeroporto, stavano fuggendo in Algeria e Mali
Controlli straordinari dei CC in Versilia, un arresto e sei denunce; Operai irregolari e droga. Tremila euro di multe; Controlli stradali a Grosseto, fermato un minorenne con un coltello; Cisterna, controlli straordinari della Polizia: 66 persone identificate e droga sequestrata.
Prato, maxi operazione di controlli sulle strade: fermati 800 veicoli, raffica di multe (anche a bici e monopattini) - Prato, 29 novembre 2025 – Sono stati circa 800 i veicoli fermati e controllati giovedì sera a Prato dalla Polizia municipale durante i controlli straordinari. lanazione.it
Sicurezza, 23 pregiudicati fermati nel Bresciano: tutti espulsi - Brescia, 18 novembre 2025 – Serie di provvedimenti emessi dal Questore di Brescia, Paolo Sertori, che ha disposto, nelle due ultime settimane, alcuni controlli straordinari di Pubblica Sicurezza. ilgiorno.it
Controlli, fermate trenta auto. Identificate 59 persone - Si intensificano, con il periodo estivo, i servizi straordinari di controllo del territorio posti in essere dalle forze dell’ordine, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, ... ilrestodelcarlino.it
Udine, servizi “Alto Impatto”: controllate 430 persone e 200 veicoli Controlli straordinari della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi “Alto Impatto” a Udine, Cividale del Friuli e Tolmezzo. Identificate 430 persone e controllati 200 veicoli. #notizie #news #crona - facebook.com facebook
Controlli straordinari della polizia nel quartiere Santa Rita a Lanciano #abruzzo #cronaca x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.