Controlli intensificati ai mercatini a Grazzano e al capodanno in piazza Cavalli

Il 17 dicembre, il prefetto Patrizia Palmisani ha guidato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, concentrandosi sull’incremento dei controlli ai mercatini di Grazzano e al Capodanno in piazza Cavalli. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e ordinato durante le festività, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e assicurando un’esperienza serena per tutti i partecipanti.

Toscana, rafforzate le misure di sicurezza: controlli speciali ai mercatini, a Pisa chiude lo spazio aereo - Firenze, 25 dicembre 2024 – Dopo l’attentato a Magdeburgo in Germania sono state rafforzate anche in Toscana le misure di sicurezza in questi giorni di feste. lanazione.it

Controlli intensificati a Bolzano per i mercatini di Natale: salvata bimba svenuta - Controlli su autobus, presidi in centro e interventi mirati in piazza Walther. altoadige.it

Questura di Trapani, intensificati i controlli sul territorio A seguito di determinazioni disposte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, sono stati intensificati i controlli dalle Forze di Polizia sul terri - facebook.com facebook

Guardia d Finanza di Termoli: intensificati i controlli per garantire un Natale sicuro sulle tavole molisane. x.com

