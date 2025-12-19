Controlli intensificati ai mercatini a Grazzano e al capodanno in piazza Cavalli
Il 17 dicembre, il prefetto Patrizia Palmisani ha guidato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, concentrandosi sull’incremento dei controlli ai mercatini di Grazzano e al Capodanno in piazza Cavalli. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e ordinato durante le festività, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e assicurando un’esperienza serena per tutti i partecipanti.
