Nella giornata del 18 dicembre, presso la sede dell’Aran, l’agenzia che tratta il rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione, è partita la trattativa riguardante i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, sulla base di aumenti degli stipendi che arriveranno a 167 euro al mese. Tutti gli effetti economici del nuovo contratto andranno a regime il 1° gennaio 2027, ultimo anno di copertura dell’accordo. Immediatamente dopo la chiusura della maggior parte dei contratti 2022-2024, per la prima volta le trattative del nuovo triennio si aprono nel primo anno di riferimento del contratto e non successivamente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Contratti ministeri e agenzie fiscale 2025-2027: parte la trattativa con aumenti di 167 euro

Leggi anche: Scuola, nuovi aumenti entro il 2027. In arrivo altri 230 euro: come cambiano i contratti di professori, Ata e ricercatori

Leggi anche: Aumenti stipendi docenti con i nuovi contratti scuola: perché si arriverà a 416 euro?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Agenzie fiscali e ministeri, nel contratto 167 euro al mese; FUNZIONI CENTRALI, CON IL CONTRATTO 2025-2027 UN AUMENTO MEDIO DI 167 EURO; Statali, i nuovi aumenti: in media 167 euro al mese in busta paga. Si parte dai ministeri; Statali, i nuovi aumenti: in media 167 euro al mese in busta paga. Si parte dai ministeri. Cosa cambia con il rinnovo.

Agenzie fiscali e ministeri, nel contratto 167 euro al mese - 590 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici offre aumenti a regime per 167 euro lordi al mese. ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com