Il 2025 si chiude con conti risanati, ma senza segni di ripresa. L’Italia si trova ancora ferma, con una crescita che latita e un futuro incerto. La recente Manovra approvata dal governo rappresenta un passo, ma non basta a cambiare il quadro complessivo. È un anno di stasi, dove la stabilità economica si scontra con l’assenza di slancio verso il rilancio.

© Lanotiziagiornale.it - Conti risanati, ma zero crescita: nel 2025 l’Italia non è ripartita

Nulla, meglio della Manovra da poco approvata dal governo, può esemplificare il 2025 dell’economia italiana. Il risanamento dei conti, la crescita azzerata, le misure spot e i risultati al minimo sindacale sul fronte dei salari, nulla per i più poveri e nulla che faccia davvero ripartire il Paese: un parallelismo perfetto tra la legge di Bilancio scritta dall’esecutivo e il bilancio di un anno tra luci (poche) e ombre. Partiamo dalle note positive, tutte riguardanti l’operazione di risanamento dei conti che procede sotto la guida del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La fine della procedura d’infrazione europea si avvicina e il governo può sicuramente rivendicare due risultati: il netto abbassamento dello spread, tornato anche sotto i 70 punti sui valori del 2007, e la promozione delle agenzie di rating, a partire da Moody’s (primo upgrade dopo 23 anni). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Doveva «far saltare i conti pubblici». Invece il centrodestra li ha risanati

Leggi anche: Turismo in crescita sotto le Torri: "Ma i conti veri li faremo nel 2026"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conti risanati, ma zero crescita: nel 2025 l’Italia non è ripartita.

Prometeia, crescita allo 0,6%. Il rigore dei conti “manca di sguardo lungo”. Tre indizi di bolla IA - Rialzata di 0,1 punti la stima dell’Italia, che resta sotto la media dell’Eurozona e senza il Pnrr sarebbe ferma. repubblica.it