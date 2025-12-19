Conti risanati ma zero crescita | nel 2025 l’Italia non è ripartita
Il 2025 si chiude con conti risanati, ma senza segni di ripresa. L’Italia si trova ancora ferma, con una crescita che latita e un futuro incerto. La recente Manovra approvata dal governo rappresenta un passo, ma non basta a cambiare il quadro complessivo. È un anno di stasi, dove la stabilità economica si scontra con l’assenza di slancio verso il rilancio.
Nulla, meglio della Manovra da poco approvata dal governo, può esemplificare il 2025 dell’economia italiana. Il risanamento dei conti, la crescita azzerata, le misure spot e i risultati al minimo sindacale sul fronte dei salari, nulla per i più poveri e nulla che faccia davvero ripartire il Paese: un parallelismo perfetto tra la legge di Bilancio scritta dall’esecutivo e il bilancio di un anno tra luci (poche) e ombre. Partiamo dalle note positive, tutte riguardanti l’operazione di risanamento dei conti che procede sotto la guida del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La fine della procedura d’infrazione europea si avvicina e il governo può sicuramente rivendicare due risultati: il netto abbassamento dello spread, tornato anche sotto i 70 punti sui valori del 2007, e la promozione delle agenzie di rating, a partire da Moody’s (primo upgrade dopo 23 anni). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Conti risanati, ma zero crescita: nel 2025 l’Italia non è ripartita.
