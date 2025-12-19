Conti pubblici | Mattarella ' affidabilità Paese valore preservato e da preservare'
Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Sul piano economico l'anno che si conclude ci ha consegnato alcuni risultati positivi. L'occupazione ha avuto una fase di crescita e mostra tenuta, nonostante il prodotto interno si muova con lentezza, come avviene a livello europeo. I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a determinare un forte raffreddamento dello spread e un importante apprezzamento delle agenzie internazionali. L'affidabilità del Paese è un valore preservato e da preservare. Nell'interesse dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori. E tanto più è prezioso questo valore quanto più alto è il carico del debito pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: **Natalità: Mattarella, incide su sostenibilità conti pubblici e coesione intergenerazionale'**
Leggi anche: Mattarella: “Il calo delle nascite minaccia conti pubblici e coesione sociale. Servono servizi e stipendi adeguati”
Mattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria» - «La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. msn.com
Mattarella: conti tenuti sotto prudente controllo, affidabilita' Paese valore - "I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a ... ilsole24ore.com
Manovra, Mattarella difende l'esecutivo Meloni: "Dal governo prudente controllo" - "I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a determinare un forte raffreddamento dello ... iltempo.it
In Italia l’Iva non riscossa vale circa 25 miliardi di euro l’anno. I dati Ue sul tax gap, il confronto europeo e cosa comporta per i conti pubblici italiani - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.