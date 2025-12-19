Conti pubblici | Mattarella ' affidabilità Paese valore preservato e da preservare'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Sul piano economico l'anno che si conclude ci ha consegnato alcuni risultati positivi. L'occupazione ha avuto una fase di crescita e mostra tenuta, nonostante il prodotto interno si muova con lentezza, come avviene a livello europeo. I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a determinare un forte raffreddamento dello spread e un importante apprezzamento delle agenzie internazionali. L'affidabilità del Paese è un valore preservato e da preservare. Nell'interesse dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori. E tanto più è prezioso questo valore quanto più alto è il carico del debito pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

