Conti pubblici il Colle | Governo li tiene sotto controllo

"Abbiamo il dovere di coltivare e consolidare ogni piccolo spiraglio che si apra rispetto ai conflitti in corso, in Ucraina come in Medio Oriente. Con l'obiettivo di costruire quella 'pace permanente', come la definì il presidente Franklin Roosevelt che affermava: 'Più che una fine della guerra vogliamo una fine dei principi di tutte le guerre'. Pace, quindi, come affermazione del diritto sulla forza delle armi. Pace come condizione di libertà e sviluppo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia per gli auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conti pubblici, il Colle: "Governo li tiene sotto controllo" Leggi anche: Doveva «far saltare i conti pubblici». Invece il centrodestra li ha risanati Leggi anche: Conti pubblici, Giorgetti: “Deficit sotto il 3% nel 2026” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Manovra, il governo riscrive il testo: pacchetto da 3,5 miliardi tra pensioni, Tfr e sostegno alle imprese; Se la manovra è solo una carezza agli evasori; Pensioni, la finta marcia indietro del governo: niente mazzata sulla laurea, ma l’attesa ricade sui lavoratori; Pensioni, Lega di traverso sulle modifiche. No al riscatto della laurea, trattative sulle finestre mobili. Mattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria» - «La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. msn.com

Manovra, Mattarella difende l'esecutivo Meloni: "Dal governo prudente controllo" - "I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a determinare un forte raffreddamento dello ... iltempo.it

Mattarella: conti tenuti sotto prudente controllo, affidabilita' Paese valore - "I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a ... ilsole24ore.com

In Italia l’Iva non riscossa vale circa 25 miliardi di euro l’anno. I dati Ue sul tax gap, il confronto europeo e cosa comporta per i conti pubblici italiani - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.