Conte | Una bella serata contro una grande squadra Allegri | Prendiamo gol in modo troppo facile

In un clima di sfida e determinazione, le parole di Conte e Allegri riflettono le tensioni e le ambizioni delle due squadre. I protagonisti si confrontano tra dichiarazioni di merito e autocritiche, mentre il campo rivela la voglia di mantenere alta la bandiera dello scudetto. Un match che promette emozioni e spunti di riflessione, tra orgoglio e obiettivi condivisi.

© Anteprima24.it - Conte: “Una bella serata contro una grande squadra”. Allegri: “Prendiamo gol in modo troppo facile” Tempo di lettura: 3 minuti “I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato. Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra. Bene così”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo la vittoria sul Milan nella semifinale di Supercoppa. “Dobbiamo sempre essere supportati da grande energia, è importante per noi perché facciamo un calcio abbastanza dispendioso e non speculativo – ha proseguito Conte parlando a Italia 1 -. Stiamo bene anche fisicamente, però è inevitabile che quando accumuli partite su partite ogni tre giorni, sei costretto a giocare con gli stessi o ruotare sempre con gli stessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Allegri: «Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile» Leggi anche: Milan, Allegri dopo il Napoli: “Prendiamo gol in maniera troppo facile” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supercoppa: Conte 'una bella serata contro una grande squadra'; Supercoppa, Conte felice: Ci siamo goduti la serata; Di Lorenzo a Sky: Ci siamo parlati, dovevamo ritrovarci! Gruppo sano e unito, siamo sempre stati con Conte; Napoli, in Europa i conti non tornano: ora con Copenaghen e Chelsea servono almeno 4 punti. Supercoppa: Conte "una bella serata contro una grande squadra" - "I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato. ansa.it

Napoli, Antonio Conte: “Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra” - Il tecnico del Napoli, dopo la vittoria sul Milan nella semifinale di Supercoppa, spiega anche che le flessioni avute di recente sono fisiologiche durante una stagione. msn.com

Conte: «Elmas manca che lo metto in porta, poi ha giocato in ogni ruolo» - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa ... ilnapolista.it

Conte: "Supercoppa in Arabia Una bella esperienza per..." - facebook.com facebook

Conte verso @sscnapoli - @acmilan: "Si tratta di una bella esperienza per me e i calciatori, tutti quanti noi vogliamo vivercela bene e prolungare il soggiorno fino a lunedì" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.