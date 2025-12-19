Conte stuzzica dopo Napoli Milan | Volevamo dimostrare che non siamo qui per invito! Chi spero di affrontare tra Bologna o Inter? Rispondo così

Dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, Antonio Conte si è lasciato andare a alcune dichiarazioni pungenti. L’allenatore del Napoli ha voluto sottolineare la sua determinazione e la volontà di dimostrare il valore della squadra, lasciando intendere che il successo non è stato casuale. Ecco le sue parole e le sue aspettative per il futuro.

Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Intervenuto nel postpartita della semifinale di Supercoppa Italiana vinta dal Napoli contro il Milan, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. CHI PREFERIREI INCONTRARE IN FINALE TRA BOLOGNA E INTER? – « Volevamo essere qui per giocarci la finale, l’avevo detto, avevamo uno Scudetto sulla maglia. Non eravamo invitati ma ce la siamo guadagnata la possibilità avendo vinto lo scudetto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

