Conte ricorda due volte all’Inter perché il Napoli è in Supercoppa | Siamo qui e ce lo siamo guadagnato non per invito

Antonio Conte sottolinea con fermezza che l’Inter è in Supercoppa grazie al proprio merito, ribadendo più volte che il club si è conquistato la qualificazione e non è stato invitato. La sua conferenza stampa si distingue per il tono deciso e le frecciatine alle rivali, con l’obiettivo di rafforzare l’autostima e la determinazione della squadra in vista della sfida.

"Eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato". Antonio Conte in conferenza stampa – soprattutto nelle ultime settimane – non perde occasione per lanciare frecciatine alle avversarie. E lo ha fatto anche dopo il successo contro il Milan per 2-0 in semifinale di Supercoppa italiana, qualificandosi per la finale di lunedì contro la vincente della sfida tra Bologna e Inter. E proprio i nerazzurri – viste anche le parole di Chivu nei giorni scorsi – sono ancora una volta il bersaglio delle sue dichiarazioni post Napoli-Milan. "I ragazzi hanno oggi dimostrato di voler fare una partita seria e onorare lo scudetto.

