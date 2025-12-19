Conte rialza il Napoli | Energia e unità ci siamo guadagnati la finale

Il Napoli si prepara a una grande sfida, con il morale alle stelle dopo un pareggio che mantiene vive le speranze di conquistare la finale di Supercoppa. Con energia e unità, la squadra si avvicina all’appuntamento decisivo al Maradona, determinata a portare a casa il trofeo e scrivere un’altra pagina importante nella sua storia. La strada è tracciata, il sogno è più vicino che mai.

Uno a uno e appuntamento al Maradona, ma soprattutto una finale di Supercoppa da inseguire. A Riyadh il Napoli pareggia i conti stagionali con il Milan: in campionato aveva vinto il Diavolo, in Arabia Saudita è toccato alla squadra di Antonio Conte. Una vittoria che vale molto più del risultato, perché arriva dopo due sconfitte consecutive e restituisce fiducia e consapevolezza. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro è pronto a giocarsi la terza Supercoppa in tre partecipazioni. Conte non nasconde la soddisfazione nel post partita: «C'è poco da dire a questi ragazzi, dovrei ribadire sempre le stesse cose ma può essere noioso.

