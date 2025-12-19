Conte in regia Lobotka in campo | bentornati

Il ritorno di Conte in panchina e Lobotka in campo segnano un nuovo inizio, portando tensione e entusiasmo. La semifinale di Supercoppa, più che nel freddo di Riyadh, si decide tra strategie e scelte tattiche, dove ogni mossa conta. È il momento di scendere in campo, tra passione e determinazione, per scrivere il prossimo capitolo di questa sfida.

© Napolipiu.com - Conte in regia, Lobotka in campo: bentornati "> Più che nel gelo di Riyadh, la prima semifinale di Supercoppa si gioca alla lavagna. È una sfida tattica tra due maestri del calcio attendista, ma a spuntarla è Antonio Conte, che sfrutta una risorsa decisiva in più rispetto a Massimiliano Allegri: la vocazione naturale di Rasmus Hojlund ad attaccare la profondità. Come analizza Antonio Corbo su Repubblica Napoli, è proprio questo segmento tattico a fare la differenza in una gara dominata dal Napoli. Il Milan, privo di Leao, parte in inferiorità strutturale. Il 3-5-3 disegnato da Allegri resta inespresso, condizionato da due finti attaccanti che vedono il gioco solo fino alla trequarti.

SUPERCOPPA ITALIANA - Il Napoli recupera Lobotka, Conte vuole la finale - Torna Lobotka titolare ed è un grande passo avanti per il Napoli alla viglia della semifinale di Supercoppa che vede domani gli azzurri in campo a Riad contro il Milan. msn.com

Napoli, Conte: "Mi auguro di recuperare presto Lobotka e Gutierrez. Lukaku..." - Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha commentato la prestazione della sua squadra. fantacalcio.it

