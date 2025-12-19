Antonio Conte si presenta in conferenza stampa a Riyad, dopo la vittoria del Napoli sulla semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Il tecnico elogia l’impegno dei suoi ragazzi, sottolineando la prestazione tosta e determinata della squadra. Un momento importante per analizzare la partita e guardare avanti verso la finalissima, con l’entusiasmo di aver superato un ostacolo significativo.

Conte in conferenza: "Complimenti a tutti i ragazzi, contro il Milan hanno fatto una gara tosta!"

Al termine della semifinale di Supercoppa italiana – vinta contro il Milan con il punteggio di 2-0 – il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto interverrà nella sala conferenze dall’All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Il Milan era l’unica squadra delle prime 5 squadre che vi aveva battuto. Quanto questa vittoria vi dà convinzione?. “Quando incontri grandi squadre come il Milan, con grandi calciatori, vincere ti dà fiducia. Ma così come abbiamo vinto in passato, adesso dopo la sosta abbiamo fatto delle grandi partite. Questi sono ragazzi seri, che danno sempre tutto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

