Conte e la variante Politano un’evoluzione del 3-4-3

Nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il confronto tattico si è evoluto con Conte e la variante Politano, offrendo nuovi spunti di analisi. Un match che ha riflettuto sull’equilibrio tra strategia e energie, andando oltre le polemiche sulla competizione stessa e sul tifo, e diventando un banco di prova importante per le scelte tecniche e le evoluzioni in campo.

© Ilnapolista.it - Conte e la variante Politano, un'evoluzione del 3-4-3 La quadra tattica e le energie. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, al netto delle inevitabili e sacrosante tare sul senso che questa competizione assume per i vari club che vi partecipano, e forse una riflessione andrebbe fatta anche sul tifo (ehm) che echeggiava nello stadio di Riyadh, è stata una partita tatticamente significativa. Per un semplice motivo: ha dimostrato che il Napoli di Conte ha trovato la quadra. La sua quadra. O meglio: ha trovato la quadra per i giocatori che ha a disposizione in questo momento. La giusta obiezione a questa lettura potrebbe andare a riprendere le due sconfitte contro Benfica e Udinese, due partite che la squadra di Conte ha approcciato male e ha giocato pure peggio.

