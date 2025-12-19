Conte | Dimostrato di esser qui per merito e non per invito

Conte sottolinea il valore della vittoria del Napoli sulla convinzione personale e il merito, evidenziando come la qualificazione in finale di Supercoppa Italiana sia frutto di impegno e determinazione. La squadra ha dimostrato carattere e solidità, lasciando chiaramente intendere che il traguardo raggiunto è il risultato di un percorso meritato, e non di un invito casuale.

Conte. Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa Italiana battendo il Milan e, al termine della gara, Antonio Conte ha voluto rimarcare con forza il valore della prestazione dei suoi. L’allenatore azzurro ha elogiato l’atteggiamento del gruppo, sottolineando come la squadra sia scesa in campo con la giusta mentalità e con la consapevolezza di meritare quel palcoscenico. Conte ha spiegato: “ I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato “, aggiungendo anche di essersi goduto la serata contro un avversario di valore: “ Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Conte, il commento su Napoli-Milan: “Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per invito” Leggi anche: Conte stuzzica dopo Napoli Milan: «Volevamo dimostrare che non siamo qui per invito! Chi spero di affrontare tra Bologna o Inter? Rispondo così» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Conte: “Abbiamo dimostrato di essere qui per merito, non per invito! Su Lukaku…”; Conte: Siamo qui per merito, non perché siamo stati invitati. Sulla coppia Hojlund-Lukaku...; Allegri a Milan Tv: “Il Napoli si è difeso bene, noi abbiamo preso gol evitabili”; Di Lorenzo: “Siamo tornati feroci, in difesa equilibrio. Vogliamo vincere il trofeo”. Conte: “Abbiamo guadagato la finale. Dobbiamo essere supportati da una grande energia. Su Lukaku dico che…” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria nella semifinale di Supercoppa contro il Milan "Nulla ... iamnaples.it

Conte dopo Napoli-Milan: “Prestazione vera, spirito giusto e finale meritata” - Milan: “Prestazione vera, spirito giusto e finale meritata” Il Napoli supera il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana mostrando ... forzazzurri.net

Conte: "Siamo qui per merito, non perché siamo stati invitati. Sulla coppia Hojlund-Lukaku..." - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria col Milan in Supercoppa. fantacalcio.it

Demet dice “Non sogno più” – la risposta silenziosa di Can Yaman

#Conte: “Abbiamo dimostrato di essere qui per merito, non per invito! Su #Lukaku…” x.com

Antonio Conte ha dimostrato una volta di più di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, in barba alle tante banderuole nel vento che cambiano idea facilmente. Antonio Conte merita rispetto. Tanto il fuoco (anche quello amico) è lì pronto per tornare - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.