Conte-Allegri tensione a Riyadh | scintille dopo Napoli-Milan
L’atmosfera a Riyadh si surriscalda dopo la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan. Le tensioni tra le due squadre sono salite alle stelle, dando vita a momenti di grande intensità e confronti accesi. La gara ha lasciato dietro di sé non solo emozioni sportive, ma anche un’eco di discussioni e scintille tra gli allenatori, segnando un capitolo acceso nel calcio italiano.
Alta tensione al termine della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan. Il confronto acceso non si è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Tensione tra Conte e Allegri dopo Napoli-Milan: la ricostruzione del quotidiano
Leggi anche: Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: “Ma basta!”. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri
Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Højlund affonda i rossoneri, Conte vola in finale - Sud Notizie; Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a Oriali; Conte-Allegri, scintille! Max via senza salutare e offende Oriali: la ricostruzione; ?? Napoli in finale, Milan KO 2-0! TENSIONE: Allegri vs Conte e NO??.
Conte-Allegri, scintille! Max via senza salutare e offende Oriali: la ricostruzione - La ricostruzione arriva da Riyadh, con gli inviati de La Gazzetta dello Sport che scrivono: "Il pomo della discordia ... tuttonapoli.net
Allegri vs Oriali e non solo, anche Conte al centro delle polemiche: cos’è successo dopo Napoli-Milan - Il Napoli batte il Milan nella semifinale di Supercoppa, ma il risultato passa per certi versi anche in secondo piano. spaziomilan.it
CONTE E ALLEGRI Supercoppa, alta tensione tra Napoli e Milan: gelo tra Conte e Allegri - Al termine della gara non c’è stata alcuna stretta di mano tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, dopo una partita segnata da attriti ... statoquotidiano.it
Il duro comunicato della società partenopea: "Allegri ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati". Tutto sarebbe partito da una frase di Conte - facebook.com facebook
Allegri-Conte, sono scintille: Max se ne va senza salutare Antonio x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.