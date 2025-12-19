Conte Allegri niente stretta di mano al fischio finale di Napoli Milan | cosa è successo tra i due ex Juventus!

Al fischio finale di Napoli-Milan, l’assenza di una stretta di mano tra Conte e Allegri ha suscitato molte discussioni. I due ex allenatori della Juventus, protagonisti di un passato condiviso e di alcune tensioni recenti, hanno mostrato un atteggiamento che ha fatto parlare i tifosi e gli addetti ai lavori, lasciando aperti diversi interrogativi sul loro rapporto e sulle dinamiche interne al calcio italiano.

© Juventusnews24.com - Conte Allegri, niente stretta di mano al fischio finale di Napoli Milan: cosa è successo tra i due ex Juventus! Conte Allegri, non c'è stata la stretta di mano dopo Napoli Milan: cosa è accaduto tra i due ex Juventus!. Il verdetto del campo a Riad è inappellabile: il Napoli stacca il pass per la finalissima di Supercoppa Italiana. La squadra partenopea si impone con un netto 2-0 sul Milan, confermando la bontà del lavoro svolto fin qui da Antonio Conte. Il tecnico salentino ha ingabbiato tatticamente i rossoneri, colpendo nei momenti chiave del match con cinismo e solidità. Tuttavia, la cronaca sportiva del trionfo azzurro rischia di passare in secondo piano di fronte al clima da "Far West" che ha avvolto le due aree tecniche per tutta la durata dell'incontro.

