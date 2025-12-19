Consorzio Piacenza Alimentare | La quasi totalità dei settori ha aumentato il fatturato

Il Consorzio Piacenza Alimentare, attivo da oltre 40 anni e sostenuto dalla Camera di Commercio, ha celebrato il tradizionale aperitivo degli auguri con i propri soci. Un momento di convivialità e condivisione, in cui si è sottolineato il positivo andamento di quasi tutti i settori, con un incremento del fatturato che testimonia la forza e la vitalità dell’export dei prodotti agro-alimentari locali.

Tradizionale aperitivo degli auguri per i soci del Consorzio Piacenza alimentare, attivo da oltre 40 anni grazie alla Camera di Commercio, per promuovere l'esportazione dei prodotti agro-alimentari locali attraverso una sinergia tra più imprese che, grazie ad un intenso programma di attività.

