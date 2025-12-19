Consorzio di Bacino Salerno 1 assolti 11 sindaci | Il fatto non sussiste

Si conclude positivamente la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti undici sindaci del Consorzio di Bacino Salerno 1, assolti con la dichiarazione “Il fatto non sussiste”. La vicenda, riguardante presunte irregolarità nei versamenti di INPS e IVA, si è conclusa ieri sera, portando chiarezza e sollievo ai protagonisti coinvolti.

Si è conclusa ieri sera la vicenda giudiziaria che ha coinvolto undici sindaci del territorio del Consorzio di Bacino Salerno 1, chiamati in causa per presunte responsabilità nel mancato versamento dei contributi INPS e dell'IVA. Dopo quattro anni dalla citazione in giudizio, il Giudice Monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore ha stabilito che "il fatto non sussiste". Gli amministratori erano accusati di non aver trasferito al Commissario del Consorzio le somme dovute dai Comuni per i servizi di raccolta rifiuti resi alle comunità, determinando così – secondo l'impianto accusatorio – il mancato pagamento dei contributi previdenziali ai dipendenti del Consorzio e dell'IVA.

