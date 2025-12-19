Consiglio Ue il girotavolo dei leader al vertice di Bruxelles – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Ecco le immagini del girotavolo dei leader dei Paesi del Consiglio Ue di Bruxelles. Tra i tanti, presente anche Giorgia Meloni. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
