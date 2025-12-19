Consiglio regionale bloccato | maxiemendamento di Giani ritarda Saccardi | Sono mortificata andate a mangiare

Il Consiglio regionale è in stallo a causa di un maxiemendamento presentato da Giani, che ha causato un ritardo di quasi quattro ore. La presidente Stefania Saccardi, visibilmente mortificata, ha annunciato un nuovo aggiornamento per le 14, lasciando in sospeso le decisioni e alimentando tensioni tra i presenti. La seduta rimane sospesa mentre si cerca una soluzione rapida al rallentamento imposto dall’ultimo emendamento.

A quasi quattro ore dalla convocazione di stamattina, 19 dicembre 2025, alle ore 9.30, la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi è intervenuta in aula dicendo: "Aggiornerei il Consiglio alle ore 14.30 almeno vi concedo di andare a mangiare perché siamo ancora in alto mare. Sono mortificata"

