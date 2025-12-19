Consiglio europeo gli asset russi restano congelati ma Mosca non si ferma | il 16 gennaio la prima udienza contro Euroclear

Il Consiglio europeo mantiene congelati gli asset russi, mentre Mosca continua la sua resistenza. Il 16 gennaio si svolge la prima udienza contro Euroclear, nel contesto di una complessa disputa legale. L’UE ha inoltre annunciato un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, senza coinvolgere risorse russe, lasciando gli asset di Mosca giuridicamente immobilizzati all’interno dell’Unione.

“L’Ue ha deciso di prestare all’Ucraina 90 miliardi di euro senza utilizzare risorse russe”. Il titolo del più importante giornale economico russo Kommersant chiariva fin dall’alba di oggi che i miliardi russi non sono stati toccati per salvare Kiev, ma restano congelati, giuridicamente immobilizzati, nel territorio dell’Unione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha spiegato che l’Ucraina sarà tenuta a rimborsare il prestito solo dopo che la Russia avrà versato un risarcimento e, in caso di rifiuto da parte di Mosca, ha aggiunto, l’Ue potrà usare i beni russi congelati per estinguere il debito gialloblu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

