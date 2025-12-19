Consiglio comunale | maratona bilancio al traguardo in sala rossa anche Babbo Natale

Si è conclusa la lunga sessione del consiglio comunale dedicata alla discussione del bilancio di previsione 2026-2028, con una maratona di votazioni che si è svolta fino a tarda sera. In sala rossa, tra impegno e attese, anche un ospite speciale: Babbo Natale, presente giovedì sera intorno alle 21:15. Ora si guarda alla giornata di venerdì, quando l’approvazione definitiva è prevista per le prime ore del mattino.

Giovedì sera, intorno alle 21:15 si è conclusa, in consiglio comunale, la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, propedeutica per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Genova, prevista venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 9.30. Sono 887 i documenti votati tra emendamenti e ordini del giorno per arrivare all'approvazione definitiva del bilancio.

