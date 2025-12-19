Consiglio Comunale approvato il bilancio di previsione 2026-2028 | è il primo post dissesto

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, segnando un passo importante per la ripresa finanziaria del Comune. Con 17 voti favorevoli e 5 contrari, la delibera rappresenta il primo bilancio approvato dopo il periodo di dissesto, confermando l’impegno dell’amministrazione a rispettare i tempi e le procedure previste dalla legge, senza ricorrere a proroghe o proroghe straordinarie.

Con diciassette voti favorevoli e cinque contrari, nella serata di ieri il consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha adottato il bilancio di previsione gli anni 2026-2028, per il secondo anno consecutivo entro i termini di legge e senza usufruire della proroga, evitando il ricorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

