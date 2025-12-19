Confindustria Benevento Mastella | Esposito riconoscimento alla continuità e ai risultati
Comunicato Stampa Il consigliere regionale di Noi di Centro esprime soddisfazione per la nomina e ringrazia Oreste Vigorito per il lavoro svolto alla guida dell’associazione “La designazione di Andrea Esposito a presidente di Confindustria Benevento, rappresenta il giusto riconoscimento alla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Andrea Esposito designato alla presidenza di Confindustria Benevento
Leggi anche: Confindustria Benevento, Scuotto: “Rinuncio alla candidatura a Presidente”
Confindustria Benevento, il Consiglio generale indica Andrea Esposito per la presidenza.
Esposito presidente, il commento di Mastella - “La designazione di Andrea Esposito a presidente di Confindustria Benevento, rappresenta il giusto riconoscimento alla continuità di un’esperienza che ha dato lustro, concretezza e risultati ad una is ... msn.com
Confindustria Benevento, il Consiglio generale indica Andrea Esposito per la presidenza - Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha designato, all’unanimità, Andrea Esposito quale presidente dell’associazione per il quadriennio 2026–2030. ntr24.tv
Orsini inaugura la nuova sede di Benevento di Confindustria - Confindustria Benevento ha una nuova sede, che nel passato ha anche ospitato la Banca d'Italia, che verrà inaugurata il prossimo 8 maggio (ore 16,30) alla presenza del presidente nazionale di ... ansa.it
https://www.tvsette.net/andrea-esposito-designato-alla-presidenza-di-confindustria-benevento/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.