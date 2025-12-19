Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match di Serie A 202526. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – La Juve si appresta ad affrontare un altro crocevia importante della sua stagione contro la Roma all’Allianz Stadium. Un match che servirà ai bianconeri per continuare la marcia dopo il successo di Bologna. Nel giorno di vigilia, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE ROMA . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Luciano Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT; Spalletti: Ho parlato con Elkann, dobbiamo tornare a vincere. Ma il ritiro non serve; Juventus, Spalletti pre Bologna: Fa piacere sentire la presenza di Elkann, ora sta a noi onorare il passato; Spalletti: “Non andremo più in ritiro. E non cambio idea, mi aspetto grandi cose da questa squadra”. Spalletti elogia Gasperini: "È come Sacchi". Poi cita Totti in conferenza stampa - Il tecnico bianconero parla alla vigilia della sfida dello Stadium: dalla formazione alla sfida con la sua ex squadra ... msn.com

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della sfida - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A Domani torna la Serie A e torna la Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro la Roma allo ... calcionews24.com

Juve, Spalletti: “Gasp un modello, a Roma ha trasformato i calciatori nella mentalità” - Le parole dell'allenatore bianconero sull'attuale tecnico giallorosso: "Mi ha sempre incuriosito, a Roma ha trasformato i calciatori da un punto di vista della mentalità" ... msn.com

? DIRETTA VIDEO | CONFERENZA STAMPA LUCIANO SPALLETTI PRE JUVENTUS - UDINESE

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Juventus-Roma x.com/i/broadcasts/1… x.com

La conferenza stampa di Giovanni Stroppa. The press conference of Giovanni Stroppa. IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-modena EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-moden - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.