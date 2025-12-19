La Fiorentina affonda ulteriormente in questa stagione difficile, con una sconfitta 1-0 in Conference League contro il Losanna. La notte si fa ancora più nera per i viola, ora costretti a disputare i playoff per mantenere vive le speranze europee. Un risultato che mette in evidenza le sfide e le difficoltà di una squadra in cerca di stabilità e riscatto.

© Agi.it - Conference, Losanna-Fiorentina 1-0. Notte fonda per i viola, costretti a giocarsi gli otta...

AGI - Prosegue la crisi della Fiorentina, che non trova pace neanche in Conference: è ko col Losanna (1-0), i viola dovranno passare dai playoff. Vanoli decide di pensare innanzitutto al campionato e attua un turnover sostanzialmente completo, con Dzeko-Piccoli davanti e Kouadio-Kouamé esterni nel 3-5-2: panchina per Kean, Gudmundsson e tanti big. I viola hanno bisogno di vincere per centrare gli ottavi di finale, ma sin dall'avvio sono compassati e poco efficaci. La Fiorentina gioca di fatto solo in ripartenza, mentre il Losanna (che ha lo stesso obiettivo) è decisamente più aggressivo. Richardson è uno dei più lucidi in una formazione poco convinta, che rischia: Roche calcia a lato, Viti sfiora l'autogol. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: Fiorentina, altra notte buia: il Losanna vince 1-0, viola ai play-off di Conference

Leggi anche: Fiorentina perde ancora: a Losanna è 1-0, viola ai playoff di Conference

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Conference League, Losanna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Losanna-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Losanna-Fiorentina 1-0, gol e highlights: viola qualificati ai playoff - La Fiorentina perde anche a Losanna e non riesce a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Conference League. sport.sky.it