Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo la statuina del presepe 2025

Confartigianato e Coldiretti continuano a sostenere i valori del territorio con la donazione della statuina del Presepe 2025, un gesto simbolico che celebra l’arte, la tradizione e l’impegno delle imprese italiane. Per la sesta edizione, questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione Symbola e patrocinata da Fondazione Fratelli tutti e Avvenire, rafforza il legame tra cultura e lavoro nelle diocesi di tutta Italia.

Prosegue anche quest’anno, per la sesta edizione, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, con il patrocinio della Fondazione Fratelli tutti e di Avvenire, che vede la realizzazione e la donazione ai Vescovi delle Diocesi italiane di una statuina simbolica del Presepe, con l’obiettivo di raccontare – attraverso l’arte e la tradizione – i valori del lavoro e dell’impresa di territorio. Una scelta che vuole riproporre il Presepe come tradizione che trasmette speranza e serenità anche nei momenti più difficili, simbolo di rinascita, di vicinanza alle persone e ai territori e di solidarietà, aggiungendo ogni anno nuove figure che testimonino il valore del lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Il presepe si arricchisce di futuro: Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo Caiazzo la statuina del lavoro Leggi anche: Confartigianato e Coldiretti, consegnata al Vescovo Migliavacca la statuina del presepe Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Coldiretti e Confartigianato donano una statuina del Presepe al vescovo; Confartigianato e Coldiretti donano statuina del presepe al vescovo Caiazzo; Natale, Coldiretti e Confartigianato donano al Vescovo la statuina del presepe 2025 dedicata a integrazione e sicurezza sul lavoro; Natale e presepe / Confartigianato e Coldiretti donano una statuina che li rappresenta ai vescovi. Confartigianato e Coldiretti donano statuina del presepe al vescovo Caiazzo - Messa d’Avvento in Confartigianato ieri, martedì 16 dicembre, per il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. corrierecesenate.it

Coldiretti e Confartigianato donano la nuova statuina del presepe al vescovo Toso - Modigliana, Mario Toso, il nuovo personaggio del presepe 2025 nell’ambito dell’iniziativa promossa ogni dicembre a livello nazionale da Fondazione Symbola, Co ... ravennawebtv.it

Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo la stuatuina del presepe 2024 - È giunta alla quinta edizione l’iniziativa, promossa da Confartigianato e Coldiretti in collaborazione con Fondazione Symbola, che prevede la realizzazione e la consegna di una statuina simbolica del ... bergamonews.it

Donata al vescovo Piazza la statuina del Presepe 2025 di Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

A Iglesias il Presepe 2025 racconta il volto autentico del lavoro: Confartigianato e Coldiretti donano due nuove statuine al Vescovo Farci, un’imprenditrice agricola e un imprenditore edile. Figure che uniscono tradizione, dignità e sicurezza. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.