Confartigianato e Coldiretti consegnano statua presepe all’Arcivescovo di Monreale

Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato la statua del presepe all’Arcivescovo di Monreale, un gesto simbolico che unisce tradizione e impegno sociale. Un messaggio forte per valorizzare l’artigianato locale e promuovere nuove opportunità di crescita, affinché Monreale non sia solo celebre per il suo sfincione, ma anche per la rinascita delle sue botteghe artigiane, custodi di cultura e identità.

«Voglio contribuire a creare nuove botteghe artigiane a Monreale, che non può essere solo un posto famoso perché si vende sfincione». È l’obiettivo annunciato dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, in occasione del dono, da parte di Confartigianato e Coldiretti, della nuova statuina del presepe dedicata ai lavoratori dei settori agricolo e delle costruzioni, realizzata . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

