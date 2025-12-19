Confartigianato e Coldiretti consegnano la statua del presepe all' Arcivescovo di Palermo

Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato all'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, la nuova statuina del presepe dedicata ai lavoratori dell'agricoltura e delle costruzioni, con l'obiettivo di valorizzare i temi dell'integrazione, dell'inclusione e della sicurezza sul lavoro.

