Confartigianato e Coldiretti consegnano la statua del presepe all' Arcivescovo di Monreale

Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato la statua del presepe all’Arcivescovo di Monreale, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio artigianale locale. Un gesto simbolico che invita a riscoprire le vere tradizioni e a sostenere le botteghe artigiane, affinché Monreale non sia solo rinomata per il suo sfincione, ma anche per la qualità e l’eccellenza delle sue produzioni artigianali.

"Voglio contribuire a creare nuove botteghe artigiane a Monreale, che non può essere solo un posto famoso perché si vende sfincione". È l'obiettivo annunciato dall'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, in occasione del dono, da parte di Confartigianato e Coldiretti, della nuova.

