Conerobus davanti al giudice Gli obiettivi del consulente

Conerobus si presenta davanti al giudice in un momento cruciale, affrontando una sfida delicata. Il consulente ha il compito di valutare la praticabilità del Piano di risanamento, considerandolo realistico e attuabile, e di mettere in atto strategie di difesa efficaci per tutelare l’azienda dall’assalto dei creditori, garantendo così una possibilità di ripresa e stabilità futura.

© Ilrestodelcarlino.it - Conerobus davanti al giudice. Gli obiettivi del consulente Considerare realistico il Piano di risanamento (o industriale a seconda dei punti di vista) e applicare sistemi di difesa per proteggere l'azienda dall'assalto dei creditori. Sono soltanto due degli obiettivi che i vertici di Conerobus sperano di ottenere dal giudice del Tribunale di Ancona davanti al quale ieri è andata in scena la prima udienza per quanto concerne la composizione negoziata della crisi che attanaglia la principale azienda del Trasporto pubblico locale delle Marche. A guidare l'azienda in questa fase che tocca da vicino la sfera giurisdizionale è Umberto Massei, il consulente esterno che l'azienda ha scelto specificatamente per svolgere il ruolo di massimo esperto e salvatore di una situazione economico-finanziaria e non solo difficile, anche se al momento sicuramente non irreversibile.

Conerobus, exploit dei privati: «Più quote per 900mila euro» - ANCONA Un’iniezione di liquidità: 900mila euro per l’aumento di capitale da parte dei soci privati di Conerobus. corriereadriatico.it

